Начался прием документов на конкурс в антикоррупционный суд

Также ВККС начала принимать документы на конкурс в Верховный суд

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины начала принимать документы на участие в конкурсах на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, ВККС 2 августа 2018 года, объявила конкурс на занятие 39 должностей судей ВАКС, из которых в антикоррупционный суд - 27 суддей, а в апелляционную палату ВАКС - 12.

"Документы для участия в конкурсе на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда подаются кандидатом на на почту по адресу: 03109, г. Киев, ул. Механизаторов, 9", - говорится в сообщении.

Срок подачи документов для участия в конкурсе - 38 календарных дней, начиная с 8 августа по 14 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Верховный суд будет набрано еще 78 судей.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием ЗУ "О Высшем антикоррупционном суде".