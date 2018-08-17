Від кандидатів до антикорупційного суду надійшли перші документи до ВККС

Разом з тим на посади у Верховному суді поки немає жодного кандидата

Перші кандидати на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) для участі у конкурсі подали свої документи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Про це РБК-Україна повідомив голова ВККС України Сергій Козьяков.

За його словами, при комісія отримала три пакети документів від кандидатів. При цьому претендентів на вакантні посади у Верховному суді України поки немає.

"Станом 14:30 17 серпня ВККС отримано три пакети документів від кандидатів на посади до Вищого антикорупційного суду. Один з них адвокат, один науковець і один суддя",- розповів Козьяков.

Втім, комісія суддів поки що не отримала жодного пакету документів від бажаючих взяти участь у другому конкурсі до Верховного суду України.

"Найбільшої активності (щодо подання анкет кандидатів, - ред.) ми будемо очікувати в останні два тижні перед закінченням терміну подачі документів", - додав голова ВККС.

Нагадаємо, у формуванні Вищого антикорупційного суду братиме участь спеціально створена допоміжна структура - Громадська рада міжнародних експертів. Новостворена структура буде складатися з представників різних міжнародних організацій. Це має бути організація, в якої є договір з Україною про співпрацю в галузі боротьби з корупцією.