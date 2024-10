Кандидат від демократів Що відомо про Камалу Гарріс і яка її позиція щодо України

Зміст:

Хто така Камала Гарріс

Камалі Гарріс у жовтні виповниться 60 років. Вона народилася в Каліфорнії в родині вчених-емігрантів з Індії та Ямайки.

Після розлучення батьків дитинство провела в Канаді, але повернулася до Штатів для навчання. Здобула освіту в Університеті Говарда в Вашингтоні (бакалавр економіки та політичних наук) та в Каліфорнійському університеті в Берклі (магістр з юриспруденції).

Кар'єра Гарріс почалася в прокуратурі Окленда, згодом була обрана окружним прокурором Сан-Франциско, у 2010-му стала генеральним прокурором Каліфорнії.

Паралельно з роботою в прокуратурі займалася політичною діяльністю. У 2016 році отримала посаду сенатора від штату Каліфорнія. Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, з бюджету і з внутрішньої безпеки та справ уряду.

На виборах 2020 року висувалась у президенти США, але врешті зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Фото: Камала Гарріс - перша жінка на посаді віцепрезидента США (Getty Images)

Після перемоги Байдена Гарріс була призначена віцепрезидентом США. Вона стала першою жінкою, та першим представником "кольорового" населення країни на такій високій посаді.

Кандидат на виборах 2024

Чергові вибори у США відбудуться 5 листопада 2024, і Камала Гарріс є однією з претендентів на посаду очільника Білого дому.

Її кандидатуру офіційно затвердила Демократична партія після того, як чинний президент Джо Байден відмовився балотуватися на другу каденцію. Під час оголошення свого рішення Байден публічно виступив на підтримку Гарріс.

Серед головних тем, на яких побудована передвиборча кампанія кандидатки від демократів, свобода вступу до профспілок, доступне медичне обслуговування, доступна дитяча опіка, оплачувана відпустка по догляду за дитиною, гідна пенсія, право кожного американця голосувати, безпека від насильства зі зброєю, скасування заборони абортів, що діє в низці штатів.

Головним конкурентом Камали Гарріс у боротьбі за крісло президента є представник республіканців та колишній лідер США Дональд Трамп.

Кандидати провели телевізійні дебати, за підсумками яких соцопитування показали перемогу Гарріс.

Фото: Дебати Гарріс і Трампа (Getty Images)

За даними рейтингів на кінець вересня 2024, представниця Демократичної партії випереджає опонента з незначним відривом, але відразу в 6 ключових штатах, від яких найбільше залежить результат виборів.

Позиція Гарріс щодо війни в Україні

Камала Гарріс у своїх заявах демонструє рішучу підтримку України в боротьбі з російською агресією та критикує політику лідера Кремля Володимира Путіна.

Під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в США вона наголосила, що жодні питання про війну не можуть вирішуватись без України. Хоча "деякі в США" і намагаються змусити Україну поступитися територією, ймовірно, натякаючи на позицію представників республіканців.

"Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру – це пропозиції капітуляції. Це небезпечно і неприйнятно", – додала вона.

Гарріс висловила думку, що російський президент Путін міг би завершити війну, якби вивів свої війська з території України.

"Український народ мужньо захищає свої домівки та свою батьківщину, свою свободу та свою демократію проти жорстокого диктатора", – сказала політик.

Крім того, Камала Гарріс у розмові з Володимиром Зеленським зазначила, що США розділяють його бачення закінчення війни.

Фото: Зустріч Володимира Зеленського та Камали Гарріс (president.gov.ua)

Під час передвиборчих дебатів із Дональдом Трампом Гарріс теж торкнулася теми війни в Україні. Вона звинуватила опонента в заграванні з диктаторами та заявила, що Трамп "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу.

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", –заявила віцепрезидент.

Під час Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 Гарріс наголосила на необхідності покарання дій РФ в Україні. Адже якщо вони не будуть покараними, це "заохотить інших агресорів і призведе до можливості завойовницької війни та хаосу, а не порядку й стабільності – що загрожує всьому світу".

Віцепрезидентка критикувала ситуацію в Конгресі США із затримкою військової допомоги, заявляючи, що провал підтримки Україні США стане "подарунком Путіну".

"Історія доводить, що коли ми не реагуємо, коли агресор безкарно вторгається до свого сусіда – він продовжить йти далі. А у випадку Путіна це означає, що вся Європа буде під загрозою", – пояснювала Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2024.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації The Hill, Reuters, The New York Times, CNN, інформація сайту Білого дому, та Wikipedia.