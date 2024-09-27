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Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, - опитування

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 17:48
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Гарріс випереджає Трампа у ключових штатах, - опитування Фото: кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс (колаж РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кандидат у президенти від Демократичної партії та віцепрезидент Камала Гарріс значною мірою випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у двох "хитких штатах", від яких найбільше залежить результат виборів. Ще в чотирьох штатах відрив не значний, але на користь Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Оприлюднене 26 вересня опитування Bloomberg News/Morning Consult показало, що Гарріс дещо випереджає Трампа відразу у шести ключових штатах. Зокрема:

  • на 7 відсоткових пунктів Гарріс випереджає Трампа у Неваді (52% до 45%),
  • на 5 відсоткових пунктів - у Пенсильванії (51% до 46%),
  • на 3 відсоткових пункти - в Аризоні та Мічигані.

З мінімальним відривом Гарріс попереду також у Північній Кароліні (50% проти 48%) і Вісконсині (49% проти 48%), тоді як у Джорджії обох кандидатів готові підтримати по 49% виборців.

Варто також зауважити, що більшість цих результатів, окрім Невади й Пенсильванії - у межах статистичної похибки.

Загалом же у сімох ключових штатах Гарріс на три відсоткових пункти випереджає Трампа. У разі рейтингів за участі інших кандидатів Гарріс нарощує відрив до чотирьох відсоткових пунктів.

Збір даних для опитування проводився 19-25 вересня серед 6165 зареєстрованих виборців у відповідних штатах. Для опитування у Неваді статистична похибка складає 4 відсоткових пункти, решти штатів - три відсоткових пункти.

Вибори в США

Нагадаємо, що вже цієї осені в США пройдуть вибори президента. Наразі головні претенденти на крісло глави США це Трамп та Гарріс.

Зауважимо, що сам Трамп відзначився відразу кількома заявами про війну в Україні та допомогу від США.

Зокрема, нещодавно повідомлялося, що у разі обрання Трампа президентом, надання Україні військової допомоги від США буде, якщо Київ вступить у мирні переговори з РФ.

Однак сьогодні лідер Республіканців вирішив зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про це, та про те, як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Камала Гарріс Війна Росії проти України
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