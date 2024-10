Кандидат от демократов. Что известно о Камале Харрис и какая ее позиция по Украине

Содержание:

Кто такая Камала Харрис

Камале Харрис в октябре исполнится 60 лет. Она родилась в Калифорнии в семье ученых-эмигрантов из Индии и Ямайки.

После развода родителей детство провела в Канаде, но вернулась в Штаты для учебы. Получила образование в Университете Говарда в Вашингтоне (бакалавр экономики и политических наук) и в Калифорнийском университете в Беркли (магистр юриспруденции).

Карьера Харрис началась в прокуратуре Окленда, впоследствии была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, в 2010-м стала генеральным прокурором Калифорнии.

Параллельно с работой в прокуратуре занималась политической деятельностью. В 2016 году получила должность сенатора от штата Калифорния. Входила в состав юридического комитета Сената, комитетов по разведке, бюджету, внутренней безопасности и делам правительства.

На выборах 2020 года выдвигалась в президенты США, но в итоге сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Фото: Камала Харрис – первая женщина в должности вице-президента США (Getty Images)

После победы Байдена Харрис была назначена вице-президентом США. Она стала первой женщиной и первым представителем "цветного" населения страны на такой высокой должности.

Кандидат на выборах 2024

Очередные выборы в США состоятся 5 ноября 2024, и Камала Харрис является одной из претендентов на должность главы Белого дома.

Ее кандидатуру официально утвердила Демократическая партия после того, как действующий президент Джо Байден отказался баллотироваться на вторую каденцию. Во время оглашения своего решения Байден публично выступил в поддержку Харрис.

Среди главных тем, на которых построена предвыборная кампания кандидата от демократов, свобода вступления в профсоюзы, доступное медицинское обслуживание, доступная детская опека, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, достойная пенсия, право каждого американца голосовать, безопасность от насилия с оружием, отмена запрета на аборты, который действует в ряде штатов.

Главным конкурентом Камалы Харрис в борьбе за кресло президента является представитель республиканцев и бывший лидер США Дональд Трамп.

Кандидаты провели телевизионные дебаты, по итогам которых соцопрос показал победу Харрис.

Подробнее о главных заявлениях Харрис и Трампа во время дебатов можно прочитать в материале.

Фото: Дебаты Харрис и Трампа (Getty Images)

По данным рейтингов на конец сентября 2024, представительница Демократической партии опережает оппонента с незначительным отрывом, но сразу в 6 ключевых штатах, от которых больше всего зависит результат выборов.

Позиция Харрис по войне в Украине

Камала Харрис в своих заявлениях демонстрирует решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и критикует политику лидера Кремля Владимира Путина.

Во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США она подчеркнула, что никакие вопросы о войне не могут решаться без Украины. Хотя "некоторые в США" и пытаются заставить Украину уступить территорию, вероятно, намекая на позицию представителей республиканцев.

"Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира – это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", – добавила она.

Харрис высказала мнение, что российский президент Путин мог бы завершить войну, если бы вывел свои войска с территории Украины.

"Украинский народ мужественно защищает свои дома и свою родину, свою свободу и свою демократию против жестокого диктатора", – сказала политик.

Кроме того, Камала Харрис в разговоре с Владимиром Зеленским отметила, что США разделяют его видение окончания войны.

Фото: Встреча Владимира Зеленского и Камалы Харрис (president.gov.ua)

Во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом Харрис также затронула тему войны в Украине. Она обвинила оппонента в заигрывании с диктаторами и заявила, что Трамп "сдался бы за 24 часа", а "Путин сидел бы в Киеве" и смотрел дальше на Европу.

"Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", – заявила вице-президент.

Во время Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 Харрис отметила необходимость наказания действий РФ в Украине. Ведь если они не будут наказаны, это "поощрит других агрессоров и приведет к возможности завоевательной войны и хаоса, а не порядка и стабильности – что угрожает всему миру".

Вице-президент критиковала ситуацию в Конгрессе США с задержкой военной помощи, заявляя, что провал поддержки Украины США станет "подарком Путину".

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – объясняла Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024.

При подготовке материала использовались: публикации The Hill, Reuters, The New York Times, СNN, информация сайта Белого дома, и Wikipedia.