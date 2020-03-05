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Кандидат на пост главы Минэкономики не выходит на связь

Новости » Политика     05.03.2020 - 08:54
Кандидат на пост главы Минэкономики не выходит на связь
Фото: Роман Жуковский (из открытых источников)

Кандидат на пост главы Минэкономики, скорее всего, уехал в США

Кандидат на пост главы Минэкономики Роман Жуковский не выходит на связь, он уехал в США. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Муки выбора: как "Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля".

РБК-Украина несколько собеседников в "Слуге народа" сообщили, что Жуковский исчез.

"Он уехал в США, вроде бы в Вашингтон. И сейчас просто не выходит на связь", - пояснил один из депутатов в монобольшинстве.

Напомним, Олег Коростелев, Роман Жуковский и Тимофей Милованов отказались от предложенных им постов в новом правительстве.

РБК-Украина писало, что новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады.

Также парламент назначил новых министра иностранных дел и министра обороны.

Как известно, вчера парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.

Отметим, Верховная рада официально уволила Кабинет министров Алексея Гончарука во время внеочередного заседания парламента.

США ожидают от нового украинского правительства продолжения реформ, - Хербст Муки выбора: как "Слуга народа" назначила правительство Дениса Шмыгаля
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль
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