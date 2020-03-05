Кандидат на пост глави Мінекономіки не виходить на зв'язок

Фото: Роман Жуковський (з відкритих джерел)

Кандидат на пост глави Мінекономіки, швидше за все, виїхав до США

Кандидат на пост глави Мінекономіки Роман Жуковський не виходить на зв'язок, він виїхав до США. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Муки вибору: як "Слуга народу" призначила уряд Дениса Шмигаля".

РБК-Україна кілька співрозмовників у "Слуги народу" повідомили, що Жуковський зник.

"Він виїхав до США, начебто в Вашингтон. І зараз просто не виходить на зв'язок", - пояснив один з депутатів у монобільшості.

Нагадаємо, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Мілованов відмовилися від запропонованих їм посад в його уряді. Мілованову пропонували очолити Мінагрополітики.

РБК-Україна писало, що новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, в середу, 4 березня 2020 року, приніс присягу на позачерговому засіданні Верховної ради.

Також парламент призначив нових міністра закордонних справ і міністра оборони.

Як відомо, вчора парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України.

Зазначимо, Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту.