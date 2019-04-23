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Кандидат на пост голови Єврокомісії хоче зупинити "Північний потік 2"

Новини » Політика    23.04.2019 - 13:56
Кандидат на пост голови Єврокомісії хоче зупинити "Північний потік 2"
Фото: Манфред Вебер (flickr.com european_parliament)

Він упевнений, що газопровід посилить залежність Європи від російського газу

Кандидат на пост голови Єврокомісії і лідер Європейської народної партії Манфред Вебер пообіцяв заблокувати реалізацію проекту газопроводу "Північний потік - 2", якщо займе цю посаду. Про це повідомляє Polska Times,

Він упевнений, що газопровід посилить залежність Європи від російського газу.

"Нам потрібно більше незалежності від російського газу. В якості глави Єврокомісії я використовую всі норми і закони, щоб заблокувати "Північний потік - 2", - заявив він.

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм. Однак, Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2".

Також 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що у Росії не бачать загроз для "Північного потоку-2" через Газову директиву ЄС. Проте тепер для його запуску необхідно створення незалежного від "Газпрому" оператора. Причому оператор повинен пройти сертифікацію Федерального агентства мереж Німеччини під контролем Європейської комісії.

Єврокомісар закликав Зеленського продовжити реформи та боротьбу з корупцією "Газпром" проклав 40% газопроводу "Північний потік-2"
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