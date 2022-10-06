Кандидат на посаду голови Нацбанку взяв участь у засіданні фракції "Слуги народу"

Пишний взяв участь у засіданні "Слуги народу". В ході засідання він представив своє бачення роботи на посаді голови Нацбанку щодо забезпечення курсової та фінансової стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, а також створення необхідних умов для відновлення економіки України.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський вніс у парламент подання на призначення Пишного главою Нацбанку. Це сталося після того, як Рада підтримала відставку Кирила Шевченка з посади очільника НБУ.

4 жовтня Шевченко повідомив, що залишає посаду голови НБУ. Він пояснив своє рішення проблемами зі здоров'ям.

При цьому пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру Шевченку у справі про розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

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