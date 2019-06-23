Кандидатам от партии Саакашвили отказали в регистрации на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия на заседании в воскресенье, 23 июня, отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ЦИК.

В частности, кандидатам от партии Саакашвили отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

"Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса", - указано в сообщении ЦИК.

Как отметила председатель Комиссии Тамара Слипачук, внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля 2019 года Указом президента Украины от 21 мая 2019 года.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили " вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен", - отметила она.

Также в ЦИК констатировали, что созыв и проведение внеочередного съезда партии Саакашвили, который состоялся 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты состоялось в нарушение требований устава этой партии.

Кроме того, Комиссией принято решение направить в Национальную полицию копию этого постановления и копии протокола заседания Рады партии "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня для проверки принятие предусмотренных законодательством мер в случае необходимости.

"Во время заседания отказано в регистрации двум кандидатам в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в ОВО. А именно: Бреля Ю.В. - в ОИО № 124, Могильникова В.Д. - в ОИО № 141", - добавили в ЦИК.

Напомним, Печерский районный суд Киева накануне внеочередных выборов в Верховную раду установил, что бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили непрерывно проживал в Украине в течение пяти лет.

Михаил Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. Так, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.