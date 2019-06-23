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Кандидатам від партії Саакашвілі відмовили у реєстрації на парламентських виборах


ЦВК зазначила, що з'їзд партії та висунення її кандидатів відбувалися із порушеннями

Центральна виборча комісія на засідання в неділю, 23 червня, відмовила у реєстрації кандидатів у народні депутати України, представлених у списку партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" на вибори до Ради-2019. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ЦВК.

Зокрема, кандидатам від партії Саакашвілі відмовлено в реєстрації у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та в одномандатному виборчому окрузі. 

"Також відмовлено в реєстрації Богомазова П.С. представником зазначеної політичної партії у ЦВК з правом дорадчого голосу", - вказано у повідомленні ЦВК.

Як зазначила голова Комісії Тамара Сліпачук, позачергові вибори у Верховну раду призначено на 21 липня 2019 року Указом президента України від 21 травня 2019 року.

"Відтак, розгляд  8 травня  2019 року на засіданні Ради політичної партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений", - зазначила вона.

Також у ЦВК констатували, що скликання та проведення позачергового з'їзду партії Саакашвілі, який відбувся 10 червня 2019 року, а також затвердження на ньому виборчого списку кандидатів у народні депутати відбулось у порушення вимог статуту цієї партії.

Крім того, Комісією прийнято рішення надіслати до Національної поліції копію цієї постанови та копії протоколу засідання Ради партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" від 8 травня і протоколу позачергового з’їзду партії від 10 червня для перевірки вжиття передбачених законодавством заходів у разі необхідності.

"Під час засідання відмовлено в реєстрації 2 кандидатів у народні депутати України,  висунутих у порядку самовисування, в ОВО. А саме: Бреля Ю.В. - в ОВО № 124,  Могильнікова В.Д. - в ОВО № 141", - додали в ЦВК.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва напередодні позачергових виборів до Верховної ради встановив, що колишній глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі безперервно проживав в Україні протягом п'яти років. 

Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся до України. Так, 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

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