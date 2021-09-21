На Канарах лава из вулкана замедлила ход: сотня домов разрушена, люди эвакуируются

В Испании на Канарских островах лава замедлила ход после извержения вулкана. Однако около 100 домов разрушены и люди продолжают спасаться эвакуацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Извержение вулкана вызвало эвакуацию 5500 жителей и разрушило около 100 домов. Власти утверждают, что потоки лавы начали двигаться медленнее, чем предполагалось изначально.
Напомним, что из-за извержения вулкана на Канарах планировалось эвакуировать 10 тысяч человек. Такое решение приняли власти после того, как лава начала двигаться к населенным районам.
Ранее сообщалось, что премьеру Испании пришлось отменить поездку в США из-за извержения вулкана.