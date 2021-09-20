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Премьер Испании отменил поездку на Генассамблею ООН из-за извержения вулкана на Канарах

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Испания, Понедельник 20 сентября 2021 16:18
Премьер Испании отменил поездку на Генассамблею ООН из-за извержения вулкана на Канарах Фото: Педро Санчес, премьер Испании (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер Испании Педро Санчес отменил свой визит в США, где он должен был принять участие в Генеральной Ассамблее ООН. Причина такого решения - извержение вулкана на Канарских островах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Испанский премьер отправится на остров Ла Пальма, где произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха, чтобы осмотреть последствия и наблюдать за их ликвидацией.

Вчера Санчес пообещал, что жители пострадавших от извержения районов будут в безопасности и заявил, что правительство ускорит оказание помощи тем, кто понес материальный или иной ущерб.

В то же время испанский министр туризма Реес Марото заявила, что извержение вулкана не несет угрозы туристам, более того она предложила людям ехать на Канары, чтобы понаблюдать за "замечательным шоу". Такое заявление она сделала после того, как с острова эвакуировали более 5 тысяч человек, включая сотни туристов.

"Остров открыт. Нет никаких ограничений на посещение острова. Наоборот, мы хотим, чтобы туристы знали, что они могут поехать на остров и насладиться чем-то необычным, увидеть это своими глазами", - сказала министр.

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