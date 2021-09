Извержение вулкана на Канарах: власти Испании хотят эвакуировать до 10 тысяч человек

На острове уже были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов.

Министерство обороны Испании сообщило, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

Потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана. В результате случившегося пока никто не пострадал.

LIVE: Volcano erupts on La Palma in the Canary Islands https://t.co/ewyr5LpSNn