Извержение вулкана на Канарах: власти Испании хотят эвакуировать до 10 тысяч человек

Власти Испании рассчитывают эвакуировать на Канарах до 10 тыс. человек. На острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

На острове уже были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов.

Министерство обороны Испании сообщило, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

Потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана. В результате случившегося пока никто не пострадал.

LIVE: Volcano erupts on La Palma in the Canary Islands https://t.co/ewyr5LpSNn — Reuters (@Reuters) September 19, 2021

Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.