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Извержение вулкана на Канарах: власти Испании хотят эвакуировать до 10 тысяч человек

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Понедельник 20 сентября 2021 00:11
Извержение вулкана на Канарах: власти Испании хотят эвакуировать до 10 тысяч человек Фото: на испанском острове произошло извержение вулкана (twitter.com/SiggySimonJr)
Автор: Артур Родивилов

Власти Испании рассчитывают эвакуировать на Канарах до 10 тыс. человек. На острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

На острове уже были эвакуированы более 2 тыс. человек, среди них около 500 туристов.

Министерство обороны Испании сообщило, что военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных жителей острова.

Потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана. В результате случившегося пока никто не пострадал.

Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.

Ранее сообщалось, что спасателям пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

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