На испанском острове произошло извержение вулкана: людей эвакуируют

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.

За последние семь дней было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

Сегодня было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.

Кроме того, пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

Спасатели ранее предупреждали жителей о возможном извержении вулкана. Они уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.