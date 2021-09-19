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На испанском острове произошло извержение вулкана: людей эвакуируют

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Испания, Воскресенье 19 сентября 2021 18:51
На испанском острове произошло извержение вулкана: людей эвакуируют Фото: извержение вулкана Кумбре Вьеха произошло на испанском острове Ла Пальма (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Проводится эвакуация людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась всю неделю, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.

За последние семь дней было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

Сегодня было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2 балла.

Кроме того, пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

Спасатели ранее предупреждали жителей о возможном извержении вулкана. Они уточнили, что пепел может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.

Напомним, что в Китае произошло сильное землетрясение. В результате пострадали люди.

Ранее сообщалось, что в Испании произошел лесной пожар. Он уничтожил тысячи гектаров.

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