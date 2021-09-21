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На Канарах лава з вулкана сповільнила хід: сотня будинків зруйнована, люди евакуюються

Автор: Наталья Скороход

В Іспанії на Канарських островах лава сповільнила хід після виверження вулкана. Однак близько 100 будинків зруйновані та люди продовжують рятуватися евакуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виверження вулкана викликало евакуацію 5500 жителів і зруйнувало близько 100 будинків. Влада стверджує, що потоки лави почали рухатися повільніше, ніж передбачалося спочатку.

Нагадаємо, що через виверження вулкана на Канарах планувалося евакуювати 10 тисяч людей. Таке рішення прийняла влада після того, як лава почала рухатися до населених районів.

Раніше повідомлялося, що прем'єру Іспанії довелося скасувати поїздку в США через виверження вулкана.

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