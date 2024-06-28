Канадські військові планують евакуацію 20 000 осіб з Лівану

"Ми не можемо зробити це самі. Це буде в основному зусилля коаліції, і ми тісно пов’язані — дуже тісно — з нашими союзниками", - сказав генерал.

Він нагадав, що у 2006 році протягом двох тижнів майже 15 000 людей, більшість з яких канадці, були евакуйовані з Лівану після того, як почалася війна між Ізраїлем і Хезболлою.

Ейр визнав, що він "дуже стурбований" перспективою війни між Ізраїлем і бойовиками, які базуються в Лівані.

За його словами, канадська військова група зараз перебуває в Лівані та координує дії з посольством у Бейруті на випадок найгіршого.