Канада та Німеччина закликали своїх громадян виїхати з Лівану

Канада та Німеччина звернулись до своїх громадян, які перебувають у Лівані, та закликали їх терміново покинути територію країни через загрозу початку збройного конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та сайт німецького МЗС.

Реакція Канади

Як заявила Жолі, безпекова ситуація у Лівані стає все більш нестабільною та непередбачуваною через постійне збройне протистояння між Хезболлою та Ізраїлем.

"Ситуація може погіршитися без попередження. Я від початку кризи на Близькому сході казала канадцям, що зараз - не час для подорожей до Лівану. А тим канадцям, які зараз знаходяться у Лівані, слід виїхати, поки ще доступні комерційні перельоти", - сказала вона.

Жолі наголосила, що надалі ескалація конфлікту "може вплинути на вашу спроможність покинути країну та нашу здатність надавати консульські послуги".

Реакція Німеччини

У рекомендаціях МЗС Німеччини вказано, що ситуація з безпекою в Лівані є "дуже нестабільною". Це пов'язано з військовими зіткненнями в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем в останні тижні.

"Не виключена подальша ескалація ситуації і розширення конфлікту. Це стосується, перш за все, південних районів Лівану", - сказано у повідомленні.

МЗС Німеччини повторило попередження щодо поїздок до Лівану і "терміново просить" німецьких громадян залишити країну, зазначивши, що у випадку подальшої ескалації рейси можуть стати недоступними.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, ліванська шиїтська організація та політична партія "Хезболла", яка прагне створення ісламської держави в Лівані, заявляє про мету "військової відповіді на окупацію" Ізраїлем частини Лівану. "Хезболла" визнана терористичною організацією в багатьох країнах та в ЄС.

Ізраїль та Ліван часто звинувачують одне одного в атаках, і після початку наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболли" стали частішими. У відповідь ЦАХАЛ наносить удари по об'єктах терористів у Лівані.

Тим часом Ізраїль активно готується до війни з бойовиками руху "Хезболла" на території Лівану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.