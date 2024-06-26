Канада та Німеччина закликали своїх громадян виїхати з Лівану
Канада та Німеччина звернулись до своїх громадян, які перебувають у Лівані, та закликали їх терміново покинути територію країни через загрозу початку збройного конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі та сайт німецького МЗС.
Реакція Канади
Як заявила Жолі, безпекова ситуація у Лівані стає все більш нестабільною та непередбачуваною через постійне збройне протистояння між Хезболлою та Ізраїлем.
"Ситуація може погіршитися без попередження. Я від початку кризи на Близькому сході казала канадцям, що зараз - не час для подорожей до Лівану. А тим канадцям, які зараз знаходяться у Лівані, слід виїхати, поки ще доступні комерційні перельоти", - сказала вона.
Жолі наголосила, що надалі ескалація конфлікту "може вплинути на вашу спроможність покинути країну та нашу здатність надавати консульські послуги".
Реакція Німеччини
У рекомендаціях МЗС Німеччини вказано, що ситуація з безпекою в Лівані є "дуже нестабільною". Це пов'язано з військовими зіткненнями в прикордонній зоні між Ліваном та Ізраїлем в останні тижні.
"Не виключена подальша ескалація ситуації і розширення конфлікту. Це стосується, перш за все, південних районів Лівану", - сказано у повідомленні.
МЗС Німеччини повторило попередження щодо поїздок до Лівану і "терміново просить" німецьких громадян залишити країну, зазначивши, що у випадку подальшої ескалації рейси можуть стати недоступними.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, ліванська шиїтська організація та політична партія "Хезболла", яка прагне створення ісламської держави в Лівані, заявляє про мету "військової відповіді на окупацію" Ізраїлем частини Лівану. "Хезболла" визнана терористичною організацією в багатьох країнах та в ЄС.
Ізраїль та Ліван часто звинувачують одне одного в атаках, і після початку наземної операції ЦАХАЛ проти ХАМАС у Секторі Газа обстріли території Ізраїлю з боку "Хезболли" стали частішими. У відповідь ЦАХАЛ наносить удари по об'єктах терористів у Лівані.
Тим часом Ізраїль активно готується до війни з бойовиками руху "Хезболла" на території Лівану.
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