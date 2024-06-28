Канадские военные планируют эвакуацию 20 000 человек из Ливана

"Мы не можем сделать это сами. Это будет в основном усилия коалиции, и мы тесно связаны - очень тесно - с нашими союзниками", - сказал генерал.

Он напомнил, что в 2006 году в течение двух недель почти 15 000 человек, большинство из которых канадцы, были эвакуированы из Ливана после того, как началась война между Израилем и Хезболлой.

Эйр признал, что он "очень озабочен" перспективой войны между Израилем и базирующимися в Ливане боевиками.

По его словам, канадская военная группа сейчас находится в Ливане и координирует действия с посольством в Бейруте на случай самого худшего.