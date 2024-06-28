Канадские военные планируют эвакуацию 20 000 человек из Ливана

Канада разработала план эвакуации из Ливана около 20 000 своих граждан на случай, если начнутся полномасштабные боевые действия между Израилем и Хезболлой. Однако, эти планы существенно зависят от поддержки союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника штаба обороны Канады генерала Уэйна Эйра CBC News.
"Мы не можем сделать это сами. Это будет в основном усилия коалиции, и мы тесно связаны - очень тесно - с нашими союзниками", - сказал генерал.
Он напомнил, что в 2006 году в течение двух недель почти 15 000 человек, большинство из которых канадцы, были эвакуированы из Ливана после того, как началась война между Израилем и Хезболлой.
Эйр признал, что он "очень озабочен" перспективой войны между Израилем и базирующимися в Ливане боевиками.
По его словам, канадская военная группа сейчас находится в Ливане и координирует действия с посольством в Бейруте на случай самого худшего.
Ранее Канада и Германия обратились к своим находящимся в Ливане гражданам и призвали их срочно покинуть территорию страны из-за угрозы начала вооруженного конфликта.
После начала войны в Секторе Газа обстрелы территории Израиля со стороны Хезболлы, признанной террористической организацией правительствами ряда стран, включая Европейский Союз, участились. В ответ Израиль наносит удары по объектам организации в Ливане.
11 июня авиация Израиля нанесла очередной такой удар. Через несколько дней Хезболла выпустила более 100 ракет по территории Израиля.
21-22 июня израильская авиация нанесла удары по объектам организации в четырех районах на юге Ливана.
Израильские официальные лица угрожали военным наступлением на Ливан, если не будут достигнуты результаты переговоров по оттеснению Хезболлы от границы. Буквально несколько дней назад армия Израиля заявила, что одобрила план наступления на Ливан, хотя США пытаются предотвратить перерастание трансграничных атак в полномасштабную войну.
По данным CNN, высокопоставленные чиновники США заверили Израиль в поддержке в случае развертывания полномасштабной войны с Хезболлой.
Американская разведка считает, что масштабное противостояние между Израилем и Хезболлой, вероятно, вспыхнет в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не добьются соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
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