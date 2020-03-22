Канадская авиакомпания сокращает половину персонала из-за коронавируса

Под сокращение попадут более 5100 человек

Канадская авиакомпания Air Canada сокращает 5100 сотрудников из-за пандемии коронавируса, следствием чего стало резкое сокращение рейсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Согласно письму от 19 марта от Рене Смит-Валаде, вице-президента авиакомпании, говорится, что у Air Canada "нет другого выбора", кроме как урезать персонал, назвав решение "трудным, но необходимым".

Канадский союз государственных служащих, который представляет бортпроводников Air Canada, подтвердил эту новость, заявив, что увольнения коснутся около 3600 членов экипажа Air Canada и всех 1549 его членов, которые работают в филиале авиакомпании Rouge.

Напомним, в МВД Украины ранее сообщали, что за увольнение руководителям может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус приведет к банкротству большинство авиакомпаний во всем мире до конца мая, если власти и руководство отрасли не предпримут согласованные шаги для избежания такой ситуации.