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Канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу через коронавірус

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 08:12
Канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу через коронавірус
Фото: Air Canada (з відкритих джерел)

Під скорочення потраплять більше 5100 осіб

Канадська авіакомпанія Air Canada скорочує 5100 співробітників через пандемію коронавіруса, наслідком чого стало різке скорочення рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Згідно з листом від 19 березня від Рене Сміт-Валаде, віцепрезидента авіакомпанії, йдеться, що в Air Canada "немає іншого вибору", крім як урізати персонал, назвавши рішення "важким, але необхідним".

Канадський союз державних службовців, який представляє бортпровідників Air Canada, підтвердив цю новину, заявивши, що звільнення доторкнуться близько 3600 членів екіпажу Air Canada і всіх 1549 його членів, які працюють у філії авіакомпанії Rouge.

Нагадаємо, в МВС України раніше повідомляли, що за звільнення керівникам може загрожувати штраф до 51 тис. грн або виправні роботи, а також позбавлення права займати певні посади.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус призведе до банкрутства більшість авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і керівництво галузі не зроблять узгоджені кроки для уникнення такої ситуації.

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