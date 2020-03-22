Канадська авіакомпанія скорочує половину персоналу через коронавірус

Фото: Air Canada (з відкритих джерел)

Під скорочення потраплять більше 5100 осіб

Канадська авіакомпанія Air Canada скорочує 5100 співробітників через пандемію коронавіруса, наслідком чого стало різке скорочення рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Згідно з листом від 19 березня від Рене Сміт-Валаде, віцепрезидента авіакомпанії, йдеться, що в Air Canada "немає іншого вибору", крім як урізати персонал, назвавши рішення "важким, але необхідним".