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За увольнение во время карантина руководителям грозит штраф

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:11
За увольнение во время карантина руководителям грозит штраф
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности

За увольнение работников во время карантина из-за нового типа коронавируса COVID-19 руководителей ждет штраф. Об этом соощает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. - 51 тыс. грн). Либо лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами на срок до двух лет", - отметил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

По его словам, в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

Напомним, в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

Как сообщало РБК-Украина, в Днепропетровской ОГА сообщили о подтверждении первых случаев коронавируса в области. В Днепропетровской области коронавирусом заразились 2 человека, которые недавно были за границей. Сейчас медики устанавливают всех, кто контактировал с больными.

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