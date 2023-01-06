Канадська молодіжка в овертаймі виграла хокейний ЧС-2023: відео

Чемпіонат світу-2023, U-20, фінал

Чехія U-20 – Канада U-20 – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

Шайби: Куліх, 52:30, Кос, 53:24 – Гюнтер, 12:41, 66:22, Райт, 24:35

"Кленові листки" відкрили рахунок у середині стартового періоду. Це Гюнтер отримав передачу від Кларка в лівій зоні вкидання і потужним пострілом зняв павутину з дальньої дев'ятки воріт чехів.

На старті другого періоду відзначився капітан канадців Райт. Він підхопив шайбу біля правого борту, прорвався крізь двох оборонців і з кількох метрів переграв голкіпера. Однак, збірна Чехії відшукала резерви, аби відігратися.

У третій 20-хвилинці вони організували два голи впродовж двох хвилин. Спершу Куліх вдало зіграв на добиванні після сейву воротаря канадців. А згодом Кос перед воротами підправив шайбу після кидка Гамари.

Зрештою, переможця ЧС-2023 довелося з'ясовувати в овертаймі. Там сильнішою виявилася Канада U-20. "Кленові листки" розіграли класну гольову комбінацію: Руа вивів Гюнтера на ударну позицію, і капітан збірної не схибив – 2:3 у підсумку.