Канадская молодежка в овертайме выиграла хоккейный ЧМ-2023: видео

Хоккейная сборная Канады U-20 в овертайме финального матча чемпионата мира-2023 дожала сверстников из Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат мира-2023, U-20, финал
Чехия U-20 – Канада U-20 – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Шайбы: Кулих, 52:30, Кос, 53:24 – Гюнтер, 12:41, 66:22, Райт, 24:35
"Кленовые листья" открыли счет в середине стартового периода. Это Гюнтер получил передачу от Кларка в левой зоне вбрасывания и мощным выстрелом снял паутину с дальней девятки ворот чехов.
На старте второго периода отличился капитан канадцев Райт. Он подхватил шайбу у правого борта, прорвался сквозь двух защитников и с нескольких метров обыграл голкипера. Однако сборная Чехии отыскала резервы, чтобы отыграться.
В третьей 20-минутке они организовали два гола в течение двух минут. Сначала Кулих удачно сыграл на добивании после сэйва вратаря канадцев. А потом Кос перед воротами подправил шайбу после броска Гамары.
В конце концов победителя ЧМ-2023 пришлось выяснять в овертайме. Там сильнее оказалась Канада U-20. "Кленовые листья" разыграли классную голевую комбинацию: Руа вывел Гюнтера на ударную позицию, и капитан сборной не промахнулся – 2:3 в итоге.
К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.
Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.