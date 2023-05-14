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У Канаді знову спалахнули масштабні лісові пожежі

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Канада, Неділя 14 травня 2023 05:58
У Канаді знову спалахнули масштабні лісові пожежі Фото: у Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У провінції Альберта в Канаді фіксуються зростання активності лісових пожеж через спекотну й суху погоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

По всій західній Канаді оголошено спеціальні попередження, офіційні особи закликали бути пильними, оскільки прогнозована температура в деяких районах досягне +30 градусів за цельсієм, що на 10-15 вище норми.

"Небезпека лісових пожеж є надзвичайною в більшій частині провінції та продовжуватиме збільшуватися найближчими днями. Ми очікуємо, що лісові пожежі активізуються сьогодні. Фактично, це вже сталося", - зазначив представник служби лісових пожеж провінції Альберта Хосі Сент-Онге.

Станом на 13 травня зафіксовано 83 активних лісових пожеж, 21 з них не контролюються. Близько 16 500 людей були переміщені.

"Очікується, що спекотні та сухі умови збережуться протягом вихідних і наступного тижня", - сказав представник агентства з питань надзвичайних ситуацій Альберти Бре Хатчінсон.

Раніше ми повідомляли, через масштабні лісові пожежі в Канаді евакуюють понад 24 тисячі жителів.

У канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти з метою безпеки на фоні великих лісових пожеж.

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