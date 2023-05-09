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Лісові пожежі в Канаді: з метою безпеки суттєво скоротили видобуток нафти

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Вівторок 09 травня 2023 03:46
Лісові пожежі в Канаді: з метою безпеки суттєво скоротили видобуток нафти Фото: у канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти з метою безпеки на фоні великих лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що енергетики скоротили видобуток нафти на 185 тисяч барелів щодня, що становить близько 2% видобутку Канади. Країна є четвертим за величиною виробником сирої нафти у світі, і близько 80% її нафти надходить із Альберти.

Поки що немає повідомлень про значне пошкодження інфраструктури, і очікується, що видобуток нафти буде відновлено після того, як лісові пожежі будуть взяті під контроль.

В Альберті оголосила надзвичайний стан у суботу у відповідь на лісові пожежі, які призвели до евакуації майже 30 тисяч людей. Понад 100 лісових пожеж все ще активні, понад 30 із них класифікуються як неконтрольовані. Альберта офіційно запросила допомогу у федерального уряду у боротьбі з пожежами.

"Ми багато говорили про різні способи, якими федеральний уряд може допомогти, і ми працюватимемо над тим, щоб підтримувати мешканців Альберти по всій провінції в міру необхідності", - сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в телезверненні.

Раніше ми писали, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Нагадаємо, що в Канаді зійшов з рейок потяг, який перевозив небезпечні вантажі.

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