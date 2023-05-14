В Канаде снова вспыхнули масштабные лесные пожары

В провинции Альберта в Канаде фиксируется рост активности лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По всей западной Канаде объявлены специальные предупреждения, официальные лица призывали быть внимательными, поскольку прогнозируемая температура в некоторых районах достигнет +30 градусов по цельсию, что на 10-15 выше нормы.

"Опасность лесных пожаров чрезвычайна в большей части провинции и будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни. Мы ожидаем, что лесные пожары активизируются сегодня. Фактически, это уже произошло", - отметил представитель службы лесных пожаров провинции Альберта Хоси Сент-Онге.

По состоянию на 13 мая зафиксировано 83 активных лесных пожара, 21 из них не контролируются. Около 16 500 человек были перемещены.

"Ожидается, что жаркие и сухие условия сохранятся в течение выходных и на следующей неделе", - сказал представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Альберты Бре Хатчинсон.