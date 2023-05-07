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В Канаді масштабні лісові пожежі: евакуюють понад 24 тисячі людей

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Неділя 07 травня 2023 01:49
В Канаді масштабні лісові пожежі: евакуюють понад 24 тисячі людей Фото: в Канаді через лісові пожежі евакуюють 24 тисячі людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Станом на 6 травня в провінції сталося 103 пожежі, які спалили близько 121 909 гектарів. Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб, які проживають на півночі та в центрі Альберти, включаючи округи Йєллоухед, графства Гранд-Прері та громади корінних народів, такі як нація Крі Осетрового озера та нація Крі Літтл-Ред-Рівер.

Нагадаємо, що в Канаді зійшов з рейок потяг, що перевозив небезпечні вантажі.

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