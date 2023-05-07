В Канаді масштабні лісові пожежі: евакуюють понад 24 тисячі людей

Фото: в Канаді через лісові пожежі евакуюють 24 тисячі людей (GettyImages)

В Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Станом на 6 травня в провінції сталося 103 пожежі, які спалили близько 121 909 гектарів. Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб, які проживають на півночі та в центрі Альберти, включаючи округи Йєллоухед, графства Гранд-Прері та громади корінних народів, такі як нація Крі Осетрового озера та нація Крі Літтл-Ред-Рівер.