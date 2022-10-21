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У Канаді зірвали виступ міністра оборони на підтримку України

Фото: міністр оборони Канади Аніта Ананд (twitter.com/AnitaAnandMP)
Автор: Артур Родивилов

У Торонто на форумі демократії невідома жінка зірвала виступ міністра оборони Канади Аніти Ананд на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ананд розповідала про російське вторгнення та військову допомогу Україні, коли протестувальниця в зимовій кепці та окулярах вийшла в зал і показала табличку, адресовану прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та іншим міністрам.

На табличці були заклики проти НАТО та постачання зброї Україні.

"Дякую, що поділилися цим зі мною. Я хочу сказати, що допомога, яку ми надіслали Україні, - це допомога, спрямована на підтримку демократії, суверенітету, яка базується на правилах міжнародного порядку", - сказала Ананд.

Організатори форуму змушені були взяти перерву після того, як протестувальниця відмовилася залишати зал.

Раніше Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів. До нього, зокрема, увійде зимовий одяг для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що Канада наполягає на повному виключенні РФ із міжнародних організацій.

Крім того, Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні.

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