Канада наполягає на повному виключенні РФ з міжнародних організацій
Канада наполягає повному виключенні Російської Федерації з міжнародного співтовариства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр Канади Христі Фріланд.
"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Паліям не місце на зборах пожежників", - заявила Фріланд.
За її словами, Росія не має бути присутньою на засіданнях МВФ. Також вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.
"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - додала віцепрем'єр.
Нагадаємо, що Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів.
Також Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських солдатів.
Раніше Канада та країни Балтії заявили про підтримку заявки України на вступ до НАТО.
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