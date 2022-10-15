Канада наполягає на повному виключенні РФ з міжнародних організацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр Канади Христі Фріланд.

"Зустрічі МВФ та Світового банку - це зустрічі пожежників - міністрів та голів центральних банків, чия робота полягає у захисті світової економіки. Росія прямо зараз є палієм. Паліям не місце на зборах пожежників", - заявила Фріланд.

За її словами, Росія не має бути присутньою на засіданнях МВФ. Також вона визнала, що Канада не може вплинути на членство РФ в МВФ чи G20, але готова публічно звинувачувати режим Володимира Путіна в рішенні розпочати війну зі своїм сусідом.

"Канада продовжуватиме притягувати Росію до відповідальності", - додала віцепрем'єр.