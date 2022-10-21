В Канаде сорвали выступление министра обороны в поддержку Украины

Ананд рассказывала о российском вторжении и военной помощи Украине, когда протестующая женщина в зимней кепке и очках вышла в зал и показала табличку, адресованную премьер-министру Джастину Трюдо и другим министрам.

На табличке были призывы против НАТО и поставок оружия Украине.

"Спасибо, что поделились этим со мной. Я хочу сказать, что помощь, которую мы отправили Украине, - это помощь, направленная на поддержку демократии, суверенитета, основанная на правилах международного порядка", - сказала Ананд.

Организаторы форума вынуждены были взять перерыв после того, как протестующая отказалась покидать зал.

Ранее Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих.

Напомним, что Канада настаивает на полном исключении РФ из международных организаций.

Кроме того, Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине.

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