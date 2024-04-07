У Канаді заявили про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що допомога Оттави для Києва стала важливим внеском у посилення обороноздатності України, яка відбиває військову агресію РФ. Це відбувається на тлі затримки схвалення пакета підтримки для України у Конгресі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За словами канадської чиновниці, Штати зараз "не змогли активізувати" допомогу для української сторони, яка перебуває в бойових умовах.
Фріланд в інтерв'ю CBC The House не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП.
Проте вона зазначила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала "найактуальнішим викликом для НАТО", були "дуже значними".
"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США (...) не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину", - сказала Фріланд.
Вона також додала, що канадці "можуть пишатися, знаючи, що наша країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії та підтримувати Україну, що є найбільшою боротьбою НАТО".
Допомога Україні від Канади
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада в рамках нової військової допомоги передасть Україні боєприпаси та партію приладів нічного бачення.
Також 15 березня стало відомо, що Канада та ООН передали Україні обладнання для розмінування.
А в лютому в Міноборони Канади заявили, що країна передасть Україні 800 багатоцільових дронів для захисту неба.
Нагадаємо також, що у червні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з офіційним візитом Київ. За підсумками візиту він оголосив, що уряд країни надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів (понад 370 млн доларів США). Також Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.
Пізніше президент Володимир Зеленський обговорив із Трюдо посилення протиповітряної оборони.
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