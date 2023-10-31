У Канаді держслужбовцям заборонили користуватися російським антивірусом "Касперський"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Казначейської ради Канади Аніти Ананд .

Вона оголосила про заборону використання набору додатків WeChat і Kaspersky на державних мобільних пристроях.

"Уряд Канади прагне забезпечити безпеку урядової інформації та мереж. Ми регулярно відстежуємо потенційні загрози і вживаємо негайних заходів для усунення ризиків", - йдеться в повідомленні.

З 30 жовтня набір додатків WeChat і Kaspersky буде видалено з державних мобільних пристроїв. Користувачам цих пристроїв також буде заборонено завантажувати додатки в майбутньому.

Що стало причиною цього рішення

Директор з інформаційних технологій Канади визначив, що набір застосунків WeChat і Kaspersky становить неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки. На мобільному пристрої методи збору даних застосунків WeChat і "Лабораторії Касперського" забезпечують значний доступ до вмісту пристрою

Рішення видалити і заблокувати застосунки WeChat і "Лабораторії Касперського" було ухвалено для того, щоб гарантувати, що мережі та дані уряду Канади залишаються безпечними і захищеними та відповідають підходу наших міжнародних партнерів.

Ананд сказала, що уряд Канади постійно працює над захистом своїх інформаційних систем і мереж, щоб забезпечити конфіденційність і захист урядової інформації.

WeChat - мобільна комунікаційна система для передавання текстових і голосових повідомлень, розроблена китайською компанією Tencent, перший реліз випустили в січні 2011 року.

"Антивірус Касперського" - антивірусне програмне забезпечення, що розробляється російською "Лабораторією Касперського".

Санкції Канади проти РФ

Нещодавно Канада анонсувала введення нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.

До цього Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

У липні Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти Російської Федерації.