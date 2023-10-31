В Канаде госслужащим запретили пользоваться российским антивирусом "Касперский"
Правительство Канады запретило чиновникам пользоваться российским антивирусом "Касперский" на государственных мобильных устройствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Казначейского совета Канады Аниты Ананд.
Она объявила о запрете использования набора приложений WeChat и Kaspersky на государственных мобильных устройствах.
"Правительство Канады стремится обеспечить безопасность правительственной информации и сетей. Мы регулярно отслеживаем потенциальные угрозы и принимаем немедленные меры для устранения рисков", - говорится в сообщении.
С 30 октября набор приложений WeChat и Kaspersky будет удален с государственных мобильных устройств. Пользователям этих устройств также будет запрещено загружать приложения в будущем.
Что стало причиной этого решения
Директор по информационным технологиям Канады определил, что набор приложений WeChat и Kaspersky представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности. На мобильном устройстве методы сбора данных приложений WeChat и "Лаборатории Касперского" обеспечивают значительный доступ к содержимому устройства
Решение удалить и заблокировать приложения WeChat и "Лаборатории Касперского" было принято для того, чтобы гарантировать, что сети и данные правительства Канады остаются безопасными и защищенными и соответствуют подходу наших международных партнеров.
Ананд сказала, что правительство Канады постоянно работает над защитой своих информационных систем и сетей, чтобы обеспечить конфиденциальность и защиту правительственной информации.
WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработанная китайской компанией Tencent, первый релиз выпустили в январе 2011 года.
"Антивирус Касперского" - антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое российской "Лабораторией Касперского".
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