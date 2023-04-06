В США в результаті торнадо загинуло щонайменше 5 людей

В середу, 5 квітня, в США, в штаті Міссурі, сталося торнадо, яке забрало життя щонайменше 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

За інформацією видання, торнадо обрушився на округ Боллінджер в районі між 3:30 і 4:00 ранку. В результаті в регіоні виявили значні руйнування, а під завалами опинились люди.

"На жаль, зараз відомо про п’ятьох загиблих. Сподіваюсь, їхнє число не збільшиться", - заявили у поліції.

При цьому, місцева влада застерігає жителів від перебування на вулиці, адже очікуються нові смерчі.