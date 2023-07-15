ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Канаде торнадо повредило около 125 домов

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 06:47
В Канаде торнадо повредило около 125 домов Фото: последствия торнадо в пригороде Оттавы в Канаде (Nicole Williams / cbc.ca)
Автор: Владимир Костырин

В Канаде в пригороде Оттавы пронесся торнадо, и в результате разгула стихии были зафиксированы повреждения как минимум в 125 зданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC News.

Жители нескольких районов столицы Канады были обесточены. По словам заместителя начальника полиции Оттавы Стива Белла, торнадо повалил гидростолб, в результате чего около 1600 домов остались без электричества. Работники ликвидировали последствия и возобновляли подачу света.

По данным парамедиков, как минимум один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.

Мощные вихри ветра срывали крыши с домов, черепицу, разбивали окна и валили деревья, сообщила генеральный менеджер аварийно-спасательных служб Оттавы Ким Айотте.

Городские власти предупредили о возможности перекрытия дорог из-за упавших деревьев и электрических проводов.

Точная скорость ветра пока не установлена. Группа исследователей из проекта "Северные торнадо" прибыли на место для оценки ущерба от урагана.

В Канаде торнадо повредило около 125 домов

Торнадо в районе Оттавы в Канаде (фото: twitter.com/westernuNTP)

Торнадо в Северной Америке

Этой весной в США в штате Миссури произошло торнадо, которое унесло жизни по меньшей мере 5 человек. При этом в начале апреля в результате сильного шторма, вызвавшего торнадо в южных штатах США, погибло 32 человека.

По данным Национальной метеорологической службы США, порывы ветра были силой более 100 километров в час.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
Залужный про удары по територии РФ: Это нам решать, как убивать врага
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины