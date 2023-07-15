В Канаде торнадо повредило около 125 домов
В Канаде в пригороде Оттавы пронесся торнадо, и в результате разгула стихии были зафиксированы повреждения как минимум в 125 зданиях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC News.
Жители нескольких районов столицы Канады были обесточены. По словам заместителя начальника полиции Оттавы Стива Белла, торнадо повалил гидростолб, в результате чего около 1600 домов остались без электричества. Работники ликвидировали последствия и возобновляли подачу света.
Tornado in #Barrhaven #Ottawa, just behind Aura Ave. #ottnews #ottstorm pic.twitter.com/C0SZsJvWG4— Arthur (@kurarturs) July 13, 2023
По данным парамедиков, как минимум один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.
#ON— Shane B. Murphy (@shanermurph) July 13, 2023
Tornado in Barrhaven (Ottawa) earlier today, per reports. pic.twitter.com/LScB7oq3e4
Tornado captured in Barrhaven area, Ottawa @CityNewsOttawa pic.twitter.com/vLrr3lgsEr— Anmol Zakhmi (@zanmol) July 13, 2023
Мощные вихри ветра срывали крыши с домов, черепицу, разбивали окна и валили деревья, сообщила генеральный менеджер аварийно-спасательных служб Оттавы Ким Айотте.
New: incredible door bell video on Exeter Drive as #tornado blew through Barrhaven yesterday. Wow #ottnews #ottawa #storm pic.twitter.com/GyRn07jeZL— Graham Richardson (@grahamctv) July 14, 2023
Городские власти предупредили о возможности перекрытия дорог из-за упавших деревьев и электрических проводов.
Точная скорость ветра пока не установлена. Группа исследователей из проекта "Северные торнадо" прибыли на место для оценки ущерба от урагана.
Торнадо в районе Оттавы в Канаде (фото: twitter.com/westernuNTP)
Торнадо в Северной Америке
Этой весной в США в штате Миссури произошло торнадо, которое унесло жизни по меньшей мере 5 человек. При этом в начале апреля в результате сильного шторма, вызвавшего торнадо в южных штатах США, погибло 32 человека.
По данным Национальной метеорологической службы США, порывы ветра были силой более 100 километров в час.
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