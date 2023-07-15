В Канаде торнадо повредило около 125 домов

В Канаде в пригороде Оттавы пронесся торнадо, и в результате разгула стихии были зафиксированы повреждения как минимум в 125 зданиях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CBC News .

Жители нескольких районов столицы Канады были обесточены. По словам заместителя начальника полиции Оттавы Стива Белла, торнадо повалил гидростолб, в результате чего около 1600 домов остались без электричества. Работники ликвидировали последствия и возобновляли подачу света.

По данным парамедиков, как минимум один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.

Мощные вихри ветра срывали крыши с домов, черепицу, разбивали окна и валили деревья, сообщила генеральный менеджер аварийно-спасательных служб Оттавы Ким Айотте.

Городские власти предупредили о возможности перекрытия дорог из-за упавших деревьев и электрических проводов.

Точная скорость ветра пока не установлена. Группа исследователей из проекта "Северные торнадо" прибыли на место для оценки ущерба от урагана.

Торнадо в районе Оттавы в Канаде (фото: twitter.com/westernuNTP)

Торнадо в Северной Америке

Этой весной в США в штате Миссури произошло торнадо, которое унесло жизни по меньшей мере 5 человек. При этом в начале апреля в результате сильного шторма, вызвавшего торнадо в южных штатах США, погибло 32 человека.

По данным Национальной метеорологической службы США, порывы ветра были силой более 100 километров в час.