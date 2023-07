В Канаде торнадо повредило около 125 домов

Жители нескольких районов столицы Канады были обесточены. По словам заместителя начальника полиции Оттавы Стива Белла, торнадо повалил гидростолб, в результате чего около 1600 домов остались без электричества. Работники ликвидировали последствия и возобновляли подачу света.

По данным парамедиков, как минимум один человек получил травмы, которые расцениваются как легкие.

#ON Tornado in Barrhaven (Ottawa) earlier today, per reports. pic.twitter.com/LScB7oq3e4

Мощные вихри ветра срывали крыши с домов, черепицу, разбивали окна и валили деревья, сообщила генеральный менеджер аварийно-спасательных служб Оттавы Ким Айотте.

New: incredible door bell video on Exeter Drive as #tornado blew through Barrhaven yesterday. Wow #ottnews #ottawa #storm pic.twitter.com/GyRn07jeZL