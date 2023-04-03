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На південні штати США обрушилося торнадо: кількість жертв зросла

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Вашингтон, Понеділок 03 квітня 2023 02:08
На південні штати США обрушилося торнадо: кількість жертв зросла Фото: на південні штати США обрушилося торнадо (twitter.com/NashWX)
Автор: Константин Широкун

Число загиблих внаслідок сильного шторму, що спричинило торнадо в південних штатах США, зросло до 32 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними поліцейського управління Мемфіса, штат Теннессі, двоє дітей і дорослого знайшли мертвими після того, як сильний вітер повалив дерева на кілька будинків.

В окрузі Макнейрі штату Теннессі ще двоє людей загинули. За повідомленнями місцевих ЗМІ, раніше в суботу повідомлялося ще про сім смертельних випадків.

За даними Департаменту природних ресурсів штату, тіло пари було знайдено в наметовому таборі в державному парку Маккормік-Крік в окрузі Оуен, штат Індіана.

Ще 15 смертей від шторму, що спричинив торнадо, раніше були зареєстровані в Арканзасі, Іллінойсі, Індіані, Делавері, Міссісіпі та Алабамі. Десятки людей отримали поранення, багато будинків пошкоджено чи зруйновано.

Раніше ми писали, що південні та західні регіони США 1 квітня опинилися під ударом сильного шторму. Внаслідок стихійного лиха загинула 21 особа, ще десятки - поранено.

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