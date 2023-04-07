У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу комісара з питань конфіденційності.

Зазначається, що розслідування було розпочато як відповідь на скаргу щодо збору, використання та розголошення особистої інформації без згоди користувачів. Також у повідомленні прес-служби йдеться про те, що вплив штучного інтелекту на конфіденційність громадян Канади – це головний пріоритет Офісу комісара.

"Офіс комісара з питань конфіденційності Канади розпочав розслідування щодо компанії, яка розробила чат-бот штучного інтелекту ChatGPT", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю.

Також повідомлялося, що Німеччина може піти слідами Італії і також заблокувати доступ до ChatGPT – чат-бота зі штучним інтелектом через побоювання щодо безпеки з конфіденційністю.

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