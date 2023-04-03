Фото: Німеччина, слідом за Італією, також може заблокувати доступ до ChatGPT (Getty Images)

Німеччина може піти по слідах Італії й також заблокувати доступ до Chat-GPT - чат-боту зі штучним інтелектом. Усе через побоювання щодо безпеки з конфіденційністю.

Про це заявив німецький комісар із захисту даних Ульріх Кельбер, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кельбер відзначив, що Німеччина може піти на такий крок, оскільки це підпадає під юрисдикцію влади, однак наразі жодних поточних планів щодо цього не існує. Комісар із захисту даних зауважив, що Берлін вже звернувся до Риму щодо надання додаткової інформації про тимчасову заборону ChatGPT в Італії.