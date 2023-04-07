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В Канаде расследуют незаконный сбор персональных данных ботом ChatGPT

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Пятница 07 апреля 2023 05:03
В Канаде расследуют незаконный сбор персональных данных ботом ChatGPT Фото: Канада расследует незаконный сбор персональных данных ботом ChatGPT (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада начала расследование возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по вопросам конфиденциальности.

"Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении компании, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что расследование было начато, как ответ на жалобу относительно сбора, использования и разглашения личной информации без согласия пользователей. Также в сообщении пресс-службы говорится, что влияние искусственного интеллекта на конфиденциальность граждан Канады – это главный приоритет Офиса комиссара.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Италия стала первой страной, запретившей доступ к чат-боту СhatGPT. Причиной являются проблемы с конфиденциальностью.

Также сообщалось, что Германия может пойти по следам Италии и также заблокировать доступ к ChatGPT – чат-боту с искусственным интеллектом из-за опасений относительно безопасности с конфиденциальностью.

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