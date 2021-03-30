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У Канаді призупинили використання вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 05:28
У Канаді призупинили використання вакцини AstraZeneca Фото: лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Канада припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Про це повідомляє Associated Press.

Відповідну рекомендацію МОЗ дав Національний консультативний комітет Канади з імунізації (NACI).

"Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", - заявила заступник голови NACI Шеллі Дікс.

Зазначається, що ризик утворення тромбів зараз з'являється в однієї людини з 100 тис., що набагато вище, ніж передбачалося раніше.

За словами доктора Джосс Реймер з робочої групи з впровадження вакцини в канадській провінції Манітоба, в Європі не виявили зростаючого ризику тромбів в цілому через препарат, однак рідкісний, але серйозний побічний ефект спостерігався в основному в молодих жінок.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79%.

Після цього американські федеральні органи охорони здоров'я заявили, що компанія AstraZeneca могла надати "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини. У зв'язку з цим, компанія зобов'язалася провести нове дослідження.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca.

Також повідомлялося, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca.

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