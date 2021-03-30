У Канаді призупинили використання вакцини AstraZeneca

Канада припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca . Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Відповідну рекомендацію МОЗ дав Національний консультативний комітет Канади з імунізації (NACI).

"Існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років з урахуванням потенційних ризиків", - заявила заступник голови NACI Шеллі Дікс.

Зазначається, що ризик утворення тромбів зараз з'являється в однієї людини з 100 тис., що набагато вище, ніж передбачалося раніше.

За словами доктора Джосс Реймер з робочої групи з впровадження вакцини в канадській провінції Манітоба, в Європі не виявили зростаючого ризику тромбів в цілому через препарат, однак рідкісний, але серйозний побічний ефект спостерігався в основному в молодих жінок.