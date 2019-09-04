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В Канаде поезд с химикатами сошел с рельсов, объявлена эвакуация

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 07:15
В Канаде поезд с химикатами сошел с рельсов, объявлена эвакуация
Фото: авария поезда в Канаде (twitter-cbc.ca)

В трех вагонах поезд перевозил октан, он начал вытекать

В Канаде объявлена эвакуация в провинции Альберта в окрестностях городка Баронс из-за аварии поезда, перевозившего химикаты. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Известно, что с рельсов сошел локомотив и 21 вагон. В трех из них поезд перевозил октан и он начал вытекать после аварии. Сейчас местные власти объявили об эвакуации населения, проживающего в районах вблизи места аварии.

На данный момент спасатели оперативно предотвратили катастрофу. Однако из-за взрывоопасности октана людей все же решили временно эвакуировать в радиусе двух километров. Также на несколько часов перекрыли автодорогу, проходящую рядом. Территория от химических веществ очищена, однако магистраль еще не работает.

Напомним, в июне в американском городе Бостон в штате Массачусетс, произошла авария на одной из линий метрополитена - поезд сошел с рельсов. Десять пострадавших в результате аварии отправили в больницы.

Также в июне в Бангладеш поезд сошел с рельсов в округе Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали.

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Новости Украины поездКанадасошел с рельсов
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