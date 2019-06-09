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В Бостоне вагон метр сошел с рельсов

Новости » Происшествия    09.06.2019 - 03:44
В Бостоне вагон метр сошел с рельсов
Фото: авария в метро Бостона

В результате аварии в метро Бостона пострадали 10 пассажиров

В американском городе Бостон в штате Массачусетс, произошла авария на одной из линий метрополитена - поезд сошел с рельсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу спасателей Бостона.

Предварительно сообщается о десяти пострадавших в результате аварии.

"Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из тоннеля. 10 человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Напомним, утром в четверг, 6 июня, в японском городе Йокогама на синей ветке метро произошла авария - сошел с рельсов поезд с пассажирами. На момент аварии в поезде находились от 120 до 130 пассажиров.

Добавим, что в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

А в феврале по меньшей мере три человека погибли в результате столкновения двух поездов с грузовиком в штате Нью-Йорк. Два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, врезались в машину, которая пыталась объехать опущены перед рельсами ворота. Трое человек в машине погибли.

В Японии сошел с рельсов поезд метро с пассажирами На Филиппинах столкнулись поезда метро, десятки пострадавших
Новости Украины метросошел с рельсов
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