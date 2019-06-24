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В Бангладеш поезд сошел с рельсов, есть погибшие

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 09:21
В Бангладеш поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Фото: место аварии (dhakatribune.com)

Один из вагонов упал в канал, еще два упали рядом

В Бангладеш поезд сошел с рельсов в подокруге Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Dhaka Tribune.

Сообщается, что сошли пять вагонов Upaban Express. Причина в поломке дренажной трубы на канале Барамчал, сообщили изданию полицейские и сотрудники железной дороги. Один из вагонов упал в канал, еще два упали рядом.

По словам врачей, двое погибших - женщины, четверо - мужчин. По данным местных жителей, в результате аварии погибло около 10-20 человек.

Напомним, в японском городе Йокогама на синей ветке метро утром в четверг, 6 июня, произошла авария - сошел с рельсов поезд с пассажирами. Городское транспортное бюро установило предварительную причину инцидента. Так, авария произошла из-за того, что во время ночной проверки работник метрополитена оставил на рельсах специальное оборудование.

Также в марте 2019 в Конго при сходе с рельсов товарного поезда по меньшей мере 24 человека погибли и еще 31 человек получил ранения.

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