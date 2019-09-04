У Канаді потяг з хімікатами зійшов з рейок, оголошено євакуацію

Фото: аварія поїзда в Канаді (twitter-cbc.ca)

У трьох вагонах поїзд перевозив октан, він почав витікати

В Канаді оголошена евакуація в провінції Альберта в околицях містечка Баронс через аварію поїзда, що перевозив хімікати. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Відомо, що з рейок зійшов локомотив і 21 вагон. У трьох з них перевозився октан і він почав витікати після аварії. Зараз місцева влада оголосила про евакуацію населення в районах поблизу місця аварії.

На даний момент рятувальники оперативно відвернули катастрофу. Однак з причини вибухонебезпечності октану людей все ж вирішили тимчасово евакуювати в радіусі двох кілометрів. Також на кілька годин перекрили автодорогу, що проходить поряд. Територія від хімічних речовин очищена, однак магістраль ще не працює.

Нагадаємо, в червні в американському місті Бостон в штаті Массачусетс, сталася аварія на одній з ліній метрополітену - поїзд зійшов з рейок. Десять постраждалих в результаті аварії відправили до лікарні.

Також у червні в Бангладеш поїзд зійшов з рейок в окрузі Кулаура, в результаті чого загинуло шість осіб та 67 осіб постраждали.