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У Канаді потяг з хімікатами зійшов з рейок, оголошено євакуацію

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 07:15
У Канаді потяг з хімікатами зійшов з рейок, оголошено євакуацію
Фото: аварія поїзда в Канаді (twitter-cbc.ca)

У трьох вагонах поїзд перевозив октан, він почав витікати

В Канаді оголошена евакуація в провінції Альберта в околицях містечка Баронс через аварію поїзда, що перевозив хімікати. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Відомо, що з рейок зійшов локомотив і 21 вагон. У трьох з них перевозився октан і він почав витікати після аварії. Зараз місцева влада оголосила про евакуацію населення в районах поблизу місця аварії.

На даний момент рятувальники оперативно відвернули катастрофу. Однак з причини вибухонебезпечності октану людей все ж вирішили тимчасово евакуювати в радіусі двох кілометрів. Також на кілька годин перекрили автодорогу, що проходить поряд. Територія від хімічних речовин очищена, однак магістраль ще не працює.

Нагадаємо, в червні в американському місті Бостон в штаті Массачусетс, сталася аварія на одній з ліній метрополітену - поїзд зійшов з рейок. Десять постраждалих в результаті аварії відправили до лікарні.

Також у червні в Бангладеш поїзд зійшов з рейок в окрузі Кулаура, в результаті чого загинуло шість осіб та 67 осіб постраждали.

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