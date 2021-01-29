В Канаде отменили все перелеты в Мексику и на Карибы до мая

Фото: самолет авиакомпании "Air Canada" (flickr.com/kenfielding)

Основные авиалинии Канады договорились отменить рейсы в Мексику и на Карибские острова. Мера будет действовать до 30 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Эти меры утверждены в рамках борьбы со второй волной коронавируса. Также все пассажиры, которые прилетают должны будут сдать тест на COVID-19 в аэропорту и оставаться в гостинице до получения его результата.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Руанду и Бурунди из-за опасения распространения нового штамма коронавируса из ЮАР. Такое решение вступает в силу сегодня.

В начале недели Израиль закрыл главный международный аэропорт Бен Гурион. Он не принимает рейся до 1 февраля.

Также Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.