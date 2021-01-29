ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Канаде отменили все перелеты в Мексику и на Карибы до мая

Канада, Пятница 29 января 2021 19:48
В Канаде отменили все перелеты в Мексику и на Карибы до мая
Фото: самолет авиакомпании "Air Canada" (flickr.com/kenfielding)
Автор: Роман Тверденко

Основные авиалинии Канады договорились отменить рейсы в Мексику и на Карибские острова. Мера будет действовать до 30 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

Эти меры утверждены в рамках борьбы со второй волной коронавируса. Также все пассажиры, которые прилетают должны будут сдать тест на COVID-19 в аэропорту и оставаться в гостинице до получения его результата.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании ввело запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Руанду и Бурунди из-за опасения распространения нового штамма коронавируса из ЮАР. Такое решение вступает в силу сегодня.

В начале недели Израиль закрыл главный международный аэропорт Бен Гурион. Он не принимает рейся до 1 февраля.

Также Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Канада

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь