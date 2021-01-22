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Грузия с февраля возобновляет регулярное авиасообщение

Тбилиси, Пятница 22 января 2021 12:49
Грузия с февраля возобновляет регулярное авиасообщение
Фото: самолет (Pixabаy)
Автор: Андрей Козловский

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будут возобновлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Об этом сообщает информационное агентство "Новости-Грузия".

"С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Что означает, что все авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы, или новые компании смогут летать в Грузии с определенной регулярностью", - сказала Турнава.

Она также добавила, что правительство на следующей неделе определится как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран.

Отметим, Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в марте прошлого года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С лета началось восстановление регулярных полётов, но из-за ухудшения ситуации запрет был продлён.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Грузии рассматривало возможность снятия ограничений на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года. Определенные правила останутся.

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