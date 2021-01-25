В Израиле закроют аэропорт Тель-Авива. МАУ предупреждает об изменениях в рейсах

Фото: самолет МАУ (РБК-Украина)

Правительство Израиля с 26 по 31 января закрывает аэропорт Тель-Авива имени Бен-Гуриона. В связи с этим возможны изменения в рейсах Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Так, возможны изменения в расписании рейсов PS 777/778 25 и 26 января в связи с необходимостью вылететь из аэропорта Тель-Авива в 00:00 26 января.

"Просим пассажиров внимательно следить за расписанием рейса на сайте аэропорта KBP и TLV. Кроме того, учитывая спрос среди пассажиров, мы приняли решение поставить дополнительный рейс Киев - Тель-Авив - Киев. Рейс будет доступен в системе сразу после получения слотов", - сообщили в МАУ.

Отметим, в системе бронирования МАУ по состоянию на 25 января доступны два рейса в Тель-Авив: с вылетом из Киева в 19:00 и прилетом в 22:20, а также с вылетом из Киева в 20:00 и прилетом в 23:10.

Напомним, ранее в Израиле продлили действующий локдаун до 31 января. Всем приезжающим в страну необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Также сообщалось, что по состоянию на начало года в Израиле вакцинировали десятую часть населения.