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У Канаді скасували всі перельоти в Мексику та на Кариби до травня

Канада, П'ятниця 29 січня 2021 19:48
У Канаді скасували всі перельоти в Мексику та на Кариби до травня
Фото: літак авіакомпанії "Air Canada" (flickr.com/kenfielding)
Автор: Роман Тверденко

Основні авіалінії Канади домовилися скасувати рейси до Мексики та на Карибські острови. Захід буде діяти до 30 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Ці заходи затверджені в рамках боротьби з другою хвилею коронавірусу. Також усі пасажири, які прилітають повинні будуть здати тест на COVID-19 в аеропорту і залишатися в готелі до отримання результату.

Раніше повідомлялося, що уряд Великобританії ввів заборону на прямі пасажирські рейси в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Руанду і Бурунді через побоювання поширення нового штаму коронавірусу з ПАР. Таке рішення вступає в силу сьогодні.

На початку тижня Ізраїль закрив головний міжнародний аеропорт Бен Гуріон. Він не приймає рейся до 1 лютого.

Також Міністр економіки та сталого розвитку Грузії Натія Турнава заявила, що з 1 лютого в країні буде відновлено регулярне авіасполучення. Допуск польотів станеться з урахуванням заходів безпеки та медичних протоколів.

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