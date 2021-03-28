ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке, семь человек пострадали

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 06:58
В Канаде неизвестный с ножом напал на людей в библиотеке, семь человек пострадали Фото: место события (thecanadianpress.com)
Автор: Инна Собора

В районе Северного Ванкувера (Канада) мужчина с ножом напал на людей в библиотеке. В результате случайной серии ножевых ранений погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом пишет Global News.

Нападение произошло это около 13:45 по местному времени. Район был переполнен людьми в выходной день, в библиотеке проводили распродажу.

В результате нападения задержали одного подозреваемого. Полиция заявила, что он действовал в одиночку.

Свидетели рассказали, что подозреваемый начал нападать на людей в библиотеке, прежде чем выйти на улицу.

"Я была в комнате библиотечного сообщества, и сразу же за дверью мы слышим крики, и все остановились и уставились, все начали выбегать через боковую дверь", - сказала Мэри Крейвер, которая в то время присутствовала на книжной распродаже.

Ранее на юге Швеции молодой мужчина напал с ножом на прохожих. В результате инцидента получили ранения восемь человек.

Напомним, на западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия нападение нож
NEWS
Украина перешла на летнее время
Украина перешла на летнее время
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда